BMW : +11,3% de ventes du groupe au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a livré un total de 626 726 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à ses clients au deuxième trimestre, un chiffre en hausse de +11,3 % en glissement annuel, tiré par la forte croissance des ventes des ventes de voitures électriques (+117,5% au niveau du groupe, +150% au niveau de la marque BMW).



De plus, 'toutes les grandes régions ont enregistré une croissance significative des ventes de modèles entièrement électriques, ce qui souligne le large attrait de ces modèles pour les clients du monde entier', indique le constructeur.



Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de BMW Group ont atteint 1 214 864 unités (+ 4,7 %).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.