Blackstone : Prend une participation majoritaire dans SPANX

(CercleFinance.com) - Blackstone annonce une prise de participation majoritaire dans l'entreprise SPANX, la marque de vêtements pour femmes fondée par Sara Blakely en 2000.



Cette opération porte sur un montant de 1,2 milliard de dollars.



' L'acquisition permettra à SPANX d'accélérer sa transformation numérique et sa forte présence en ligne dans le canal du commerce électronique, d'étendre sa présence mondiale et d'alimenter son engagement à créer des produits innovants et révolutionnaires pour ses clients dans encore plus de catégories ' indique la direction.



