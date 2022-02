Blackstone : La Commission autorise l'acquisition d'IntraFi

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Nexus Parent par Blackstone et Warburg Pincus, tous deux américains.



IntraFi Group est un fournisseur de solutions technologiques financières qui offre des services de placement de dépôts et de financement en gros aux institutions financières.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné qu'IntraFi Group n'aura aucune activité ou des activités négligeables dans l'Espace économique européen.



