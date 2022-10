Blackstone : L'UE autorise la coacquisition d'Esdec

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir aujourd'hui qu'elle a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'Esdec Solar Group par Rivean Capital B.V. et Blackstone.



Esdec est un fournisseur et distributeur de systèmes de montage de panneaux solaires professionnels principalement pour les toits résidentiels et commerciaux.



Rivean est un investisseur européen en capital-investissement du marché intermédiaire.



Blackstone est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements entre les activités des sociétés et du fait qu'elles ne sont pas actives sur des marchés liés.



