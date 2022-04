Blackstone : L'UE autorise l'achat de CampusLogic Holdings

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de CampusLogic Holdings par Blackstone et Vista Equity Partners Management.



CampusLogic fournit des solutions logicielles financières aux établissements d'enseignement supérieur et à leurs étudiants, visant à faciliter la gestion des prêts étudiants, presque exclusivement aux États-Unis.



Blackstone est une société mondiale de gestion d'actifs et d'investissement.

Vista est une société d'investissement spécialisée dans les logiciels d'entreprise, les données et les entreprises axées sur la technologie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que CampusLogic n'exerce aucune activité réelle ou prévue dans l'Espace économique européen et compte tenu des chevauchements limités entre les activités des entreprises.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.