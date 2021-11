Blackstone : Investissement dans Autolus Therapeutics

(CercleFinance.com) - Blackstone Life Sciences va investir jusqu'à 250 millions de dollars dans Autolus Therapeutics afin de développer l'obe-cel dans la leucémie lymphoblastique aiguë (LAL) chez l'adulte.



Le financement stratégique de Blackstone va permettre à Autolus d'achever le développement clinique de l'obe-cel dans sa première indication de LAL adulte récidcidante / réfractaire et de soutenir les activités commerciales initiales de pré-approbation.



' Autolus est une société de classe mondiale dotée d'une plate-forme innovante et du potentiel de fournir les meilleurs traitements vitaux aux patients atteints de cancer ', a déclaré le Dr Nicholas Galakatos, responsable mondial de Blackstone Life Sciences.



' Notre investissement dans ces thérapies cellulaires de nouvelle génération illustre notre conviction dans la qualité et la promesse du secteur des sciences de la vie au Royaume-Uni. '



