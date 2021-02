Blackstone : Autorise l'acquisition d'Applegreen

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Applegreen (Irlande) par Blackstone (États-Unis) et B&J (Malte).



Applegreen est un détaillant de proximité en bordure de route, opérant sur les aires de service des autoroutes, les aires de service des routes principales et les stations-service, avec une présence en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car il ne créerait aucun chevauchement entre les activités des sociétés.



