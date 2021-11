Blackstone : Annonce la nomination de Viral Patel

(CercleFinance.com) - Blackstone a annoncé aujourd'hui la nomination de Viral Patel au poste de Global Head of Technology Investing pour Blackstone Credit.



Viral Patel sera chargé d'identifier les opportunités d'investissement dans le secteur de la technologie et de fournir aux entrepreneurs et aux sponsors financiers la gamme de solutions flexibles offertes par Blackstone Credit.



' Blackstone Credit est le segment de la société qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à la forte demande de produits de crédit privés de la part des investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance et des particuliers ' indique la direction.



