BlackRock : Repli de 17% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en recul de 18% à 1,2 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2023, soit 7,93 dollars par action (-17%), malgré des afflux nets totaux de 110 milliards engrangés sur la période.



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée baisser de 3,8 points à 40,4% pour des revenus en diminution de 10% à 4,24 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens se sont contractés de 8% à près de 8903 milliards.



'BlackRock a dominé le secteur, avec 34 milliards de dollars d'afflux nets d'ETF obligataires et ayant compté pour plus de 60% du volume total d'échanges d'ETF à revenus fixes au cours du trimestre', souligne son CEO Laurence D Fink.



