BlackRock : Plus forte croissance organique de son histoire

(CercleFinance.com) - BlackRock a annoncé ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021.



Le groupe enregistre 540 milliards de dollars de collectes nettes totales pour l'ensemble de l'exercice, reflétant une croissance organique de l'actif de 6%. L'augmentation du chiffre d'affaires est de 20% et enregistre une croissance organique record.



Le bénéfice d'exploitation PCGR augmente de 31 % pour l'ensemble de l'exercice. L'augmentation du BPA dilué ajusté est de 16 %.



Le dividende trimestriel est en augmentation de 18% à 4,88 $ par action.



Laurence D. Fink, Président et CEO a déclaré: 'BlackRock a enregistré la plus forte croissance organique de son histoire, alors même que nos actifs sous gestion ont atteint de nouveaux sommets. Nous avons généré 540 milliards de dollars d'entrées nettes en 2021 '.



