BlackRock : Le DG d'Aramco nommé au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a annoncé mardi avoir nommé à son conseil d'administration Amin H. Nasser, l'actuel directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco.



Ingénieur de formation, Amin Hassan Ali Nasser était entré chez Aramco en 1982 avant d'en devenir DG en 2015, ce qui l'avait conduit en 2019 à chapeauter l'introduction en Bourse du groupe, une opération qui est restée depuis la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire.



Sa nomination intervient alors que Bader M. Alsaad, le directeur général du Fonds arabe de développement économique et social, a prévu de quitter son mandat d'administrateur l'an prochain.





Pour BlackRock, la nomination d'Amin H. Nasser illustre l'importance que revêt le Moyen-Orient dans l'élaboration de sa stratégie sur le long terme.



Avec l'arrivée d'Amin Nasser, le conseil d'administration de BlackRock compte désormais 17 membres, dont 15 administrateurs indépendants et cinq femmes.



