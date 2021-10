BlackRock : Le consensus dépassé au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock a annoncé jeudi un profit trimestriel en hausse de 19%, une performance supérieure aux attentes, le premier gérant de fonds mondial ayant notamment bénéficié d'une forte demande pour les investissements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits 'ESG'.



Son bénéfice net au troisième trimestre ressort à 1,69 milliard de dollars sur le troisième trimestre contre 1,42 milliard un an auparavant, soit 10,95 dollars par action contre 9,22 dollars.



Ramené par action, le bénéfice trimestriel dépasse très largement le consensus, qui le donnait à 9,35 dollars.



BlackRock - qui gérait 9.500 milliards de dollars d'actifs à la fin du troisième trimestre contre 7.800 milliards le trimestre précédent - indique que son revenu a augmenté de 16% sur le trimestre, à 5,05 milliards de dollars.



L'action s'inscrivait en hausse de 1,7% en avant-Bourse. Elle affiche une progression d'environ 16% depuis le début de l'année.



