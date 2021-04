BlackRock : Le bénéfice trimestriel dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre, à la faveur d'une entrée record de fonds qui lui sont confiés.



Le géant américain a indiqué ce matin que son bénéfice net s'était établi à près de 1,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit 7,77 dollars par action, contre 806 millions de dollars (6,60 dollars l'action) un an plus tôt.



Le consensus tablait sur un BPA de l'ordre de 7,65 dollars.



Dans son communiqué, BlackRock indique avoir enregistré des entrées nettes d'actifs pour un montant record de 172 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.



Cela fait désormais quatre trimestres consécutifs que cet indicateur reflétant l'activité et la confiance de ses clients s'établit au-dessus de la barre des 100 milliards de dollars.



Au 31 mars, le groupe new-yorkais gérait plus de 9.000 milliards de dollars, un montant en progression de 39% sur un an.



A Wall Street, le titre progressait de 1,4% en cotations avan-Bourse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.