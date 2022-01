BlackRock : L'UE valide l'achat d'Influence x Music Fund II

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Influence x Music Fund II (le Fonds Initial) par Warner Music (WMG), BlackRock Financial Management (BFM) et IMP GP (Influence Media), tous situés aux États-Unis.



Le Fonds Initial investit dans des actifs musicaux, en particulier des droits d'enregistrement et des droits d'édition musicale.



WMG, filiale à 100 % de Warner Music Group, est actif dans les secteurs de la musique enregistrée et de l'édition musicale.



BFM propose des services de construction de portefeuille, de gestion d'actifs et de conseil en investissement.



Enfin, Influence Media conseille des fonds d'investissement formés pour investir des capitaux par des tiers dans l'acquisition de droits de redevance musicale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités négligeables du Fonds initial dans l'Espace économique européen.





