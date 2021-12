BlackRock : Investissement dans la société Clarity AI

(CercleFinance.com) - SoftBank et BlackRock investissent dans la société de technologie de développement durable Clarity AI.



SoftBank Vision Fund 2 a mené un tour de table et a été rejoint par le Fifth Wall ClimateTech Fund ainsi que par des investisseurs existants, dont BlackRock.



Les investisseurs existants comprennent Deutsche Boerse, Kibo Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures et Founders Fund.



Clarity AI est maintenant évaluée à 450 millions de dollars après avoir levé 50 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement, qui s'est terminé en août 2021.



' Le marché de l'investissement durable représente déjà plus d'un tiers du total des actifs mondiaux et connaît une croissance rapide ', a déclaré Jimi Macdonald, investisseur pour SoftBank Investment Advisers.



' Nous continuons de croire en la valeur des données et des outils de Clarity AI, ainsi qu'en la transparence et la flexibilité accrues qu'ils offrent ', a déclaré Samantha Tortora, responsable de la durabilité Aladdin chez BlackRock.



