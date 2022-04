BlackRock : Hausse de 18% du bénéfice net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en croissance de 18% à 1,46 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2022, soit 9,52 dollars par action, malgré l'incertitude économique et géopolitique mondiale.



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée baisser de 1,6 point à 44,2% pour des revenus en progression de 7% à 4,7 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion moyens ont augmenté de 10% à 9.669 milliards.



'BlackRock a généré 114 milliards de dollars d'afflux nets long terme au premier trimestre, avec des flux positifs dans tous nos types de produits, modes d'investissements et régions, démontrant la puissance de notre plateforme', souligne son PDG Laurence D Fink.



