BlackRock : Fonds de capital-risque avec Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce ce matin le lancement d'un fonds de capital-risque axé sur la santé et le bien être, en association avec BlackRock.



Les partenaires poursuivent deux objectifs : des multiples attractifs sur le capital investi d'une part, une contribution positive aux grandes tendances sociétales de l'autre.



Ce fonds est conçu pour exploiter ' un riche ensemble d'opportunités dans quatre sous-thèmes ', notamment la santé physique et le bien-être, la santé mentale et le développement, la nutrition et les ressources, et la santé... financière.





