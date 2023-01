BlackRock : Bénéfice net ajusté de -18% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - BlackRock annonce avoir enregistré un bénéfice net ajusté de 1.35 milliard de dollars au 4e trimestre 2022, un chiffre en recul de 18% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est en effet en recul au cours des 3 derniers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires en repli de 15%, à 4.3 milliards de dollars, tandis que l'EBIT ajusté recule de 25%, à 1.57 milliard de dollars.



Le BPA ajusté ressort ainsi à 8.93 dollars au 4e trimestre, supérieur aux attentes, en recul de 16% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, BlackRock enregistre un bénéfice net ajusté en recul de 14%, à 5.4 milliards de dollars, soit un BPA ajusté de 35.36 dollars, en repli de 13%.



' L'environnement actuel offre des opportunités incroyables pour les investissements de long terme et nous entrons en 2023 bien positionnés et confiants quant à notre capacité à délivrer de la valeur à nos clients, nos employés et nos actionnaires ', a commenté Laurence D. Fink, directeur général de BlackRock.





