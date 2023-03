BlackBerry : Le titre décroche après un avertissement

(CercleFinance.com) - BlackBerry recule lourdement mardi à la Bourse de New York après avoir averti que ses résultats de quatrième trimestre seraient affectés par une charge pour dépréciation.



L'action du spécialiste des infrastructures de communications pour les entreprises perd actuellement plus de 12% à Wall Street, dans un marché boursier américain en repli d'environ 0,5%.



Dans un communiqué paru dans la matinée, BlackBerry prévient que ses comptes de quatrième trimestre incluront une perte de valeur au titre d'un écart d'acquisition sur Spark, sa filiale de sécurité et de gestion des terminaux, pour un montant qui devrait se situer autour de 440 millions de dollars.



Ses résultats préliminaires font également apparaître que le groupe canadien s'attend à un chiffre d'affaires trimestriel de 151 millions de dollars, très inférieur au consensus des analystes qui visait 168 millions de dollars.



Son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023, clos fin février, devrait quant à lui ressortir à un niveau proche de 656 millions de dollars, un objectif là encore en-dessous du consensus qui attendait 674 millions.



Suite à toutes ces annonces, le titre BlackBerry lâchait 12,5% en début de séance mercredi à la Bourse de New York.



