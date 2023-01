BioNTech : Réalise l'acquisition d'InstaDeep

(CercleFinance.com) - BioNTech annonce l'acquisition d'InstaDeep, une société technologique mondiale de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique (ML).



La transaction comprend un montant total d'environ 362 millions de livres sterling en espèces et des actions de BioNTech pour acquérir 100% des actions restantes d'InstaDeep.



Les actionnaires d'InstaDeep pourront recevoir des paiements d'étape futurs supplémentaires basés sur la performance jusqu'à environ 200 millions de livres sterling.



' L'acquisition d'InstaDeep nous permet d'intégrer les capacités d'IA en évolution rapide du monde numérique dans nos technologies, nos recherches, nos processus de découverte de médicaments, de fabrication et de déploiement. Notre objectif est de faire de BioNTech une entreprise technologique où l'IA est parfaitement intégrée dans tous les aspects de notre travail. ' a déclaré le professeur Ugur Sahin, MD, DG et cofondateur de BioNTech.



