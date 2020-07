BHP : Freiné par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - BHP ne gagne que 0,8% à Londres et sous-performe ainsi le FTSE (+2%), freiné par une note de Crédit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 15 à 14,5 livres sterling.



Le broker juge que 'l'appréciation récente du cours de Bourse laisse un risque-rendement équilibré' sur le titre du groupe minier, qui a selon lui 'atteint sa zone de valeur intrinsèque et manque de catalyseurs réels'.



Il considère encore le bilan de BHP comme 'robuste' et ne voit que peu de risques sur les dividendes avec un rendement 2020 de 5%, mais pense que 'les rendements ne sont plus assez attractifs pour servir de moteur de progression au cours de Bourse'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende