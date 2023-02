BHP : Chute de 24% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - BHP publie au titre de son premier semestre 2023 (clos fin décembre), sur la base de ses activités poursuivies, un résultat net part du groupe en chute de 24% à 6,46 milliards de dollars, pour des revenus en contraction de 16% à 25,7 milliards.



'Nous avons réalisé une bonne production, avec un autre semestre record pour le minerai de fer en Australie Occidentale. BHP demeure le principal producteur de minerai de fer le moins coûteux au monde', souligne toutefois son CEO Mike Henry.



Sur la base d'une performance opérationnelle qu'elle juge 'solide', la compagnie minière anglo-australienne va proposer un dividende de 90 cents par action au titre de ce premier semestre comptable.



La direction se dit 'optimiste quant aux perspectives de la demande au second semestre de l'exercice 2023 et au début de l'exercice 2024, le renforcement de l'activité en Chine à la suite des récentes décisions politiques étant le principal moteur'.



