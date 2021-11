BHP : Cession des parts dans BMC

(CercleFinance.com) - BHP annonce un accord visant à céder sa participation de 80% dans BHP Mitsui Coal (BMC), une coentreprise de charbon métallurgique exploitée dans le Queensland, à une filiale de Stanmore Resources, moyennant jusqu'à 1,35 milliard de dollars américains en espèces.



Le prix d'achat comprend 1,1 milliard de dollars à la finalisation de la transaction, 100 millions six mois après la finalisation et la possibilité d'un earnout jusqu'à 150 millions payable au cours de l'année civile 2024.



La vente est soumise à certaines conditions usuelles et approbations réglementaires, dont celle de la Commission d'examen de l'investissement étranger. Sa finalisation devrait avoir lieu au milieu de l'année civile 2022.



