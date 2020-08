BHP : BPA annuel proche des attentes

(CercleFinance.com) - BHP publie au titre de son exercice 2019-20 (clos fin juin) un BPA sous-jacent en hausse de 2% à 179,2 cents, inférieur d'environ 1% au consensus, et un EBITDA sous-jacent des opérations poursuivies en baisse de 5% à près de 22,1 milliards de dollars.



'Nos activités ont généré un free cash-flow robuste et le bilan est resté fort, avec une dette nette finissant l'année à la borne basse de notre fourchette-cible', souligne le directeur général (CEO) de la compagnie minière et pétrolière, Mike Henry.



Ce dernier ajoute que le dividende final de 55 cents par action - soit 17 cents au-dessus de son ratio de redistribution minimal de 50% - porte la redistribution totale aux actionnaires à 6,1 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.



