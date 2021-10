Best Buy : Une acquisition dans la télésanté

(CercleFinance.com) - Best Buy a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Current Health, une entreprise technologique spécialisée dans les soins de santé à domicile.



La plateforme de Current Health propose plusieurs types de services allant du suivi à distance des patients à la télésanté (accès à distance d'un patient à un professionnel de santé), en passant par la conduite d'essais cliniques décentralisés.



Dans son communiqué, Best Buy, une enseigne américaine d'électronique grand public, explique que le futur des produits de haute technologie est corrélée, d'après elle, à l'évolution des usages liés à la santé.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été spécifiés.



