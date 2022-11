Best Buy : Objectifs relevés pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Revendiquant des résultats meilleurs que prévu sur son troisième trimestre comptable, Best Buy relève ses objectifs annuels pour viser désormais des ventes comparables en recul d'environ 10% et une marge opérationnelle ajustée légèrement supérieure à 4%.



'En termes d'allocation du capital, nous avons repris les rachats d'actions en novembre après une pause au deuxième trimestre et nous prévoyons maintenant de dépenser environ un milliard de dollars en rachats d'actions cette année', ajoute son CFO Matt Bilunas.



Sur le trimestre écoulé, la chaine d'électronique grand public affiche un BPA ajusté en baisse d'un tiers à 1,38 dollar et une marge d'exploitation en retrait de 1,9 point à 3,9%, pour des revenus de 10,6 milliards de dollars, en baisse de 10,4% en données comparables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.