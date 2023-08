Best Buy : Fourchettes-cibles resserrées pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Best Buy resserre à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice à entre six et 6,40 dollars (au lieu de 5,70 à 6,50 dollars) ainsi que celle de marge opérationnelle ajustée à entre 3,9 et 4,1% (au lieu de 3,7 à 4,1%).



En revanche, la chaine d'électronique grand public resserre en baisse celle de revenus, désormais anticipés entre 43,8 et 44,5 milliards de dollars (et non plus entre 43,8 et 45,2 milliards) avec une diminution de 4,5 à 6% en comparable (et non plus de 3 à 6%).



'Nous continuons de nous attendre à ce que cette année soit le point bas de la demande technologique après deux années de baisse des ventes', affirme sa CEO Corie Barry, qui espère une stabilisation et peut-être une croissance du secteur l'année prochaine.



Sur son deuxième trimestre comptable, Best Buy a engrangé un BPA ajusté en baisse de près de 21% à 1,22 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 3,8% pour des revenus de 9,58 milliards, en recul de 6,2% en comparable.



