Best Buy : Croissance de 20% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 20% à 3,48 dollars, globalement conforme au consensus, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,4 point à 6,9%.



Le distributeur d'électronique grand public a vu ses revenus augmenter de 11,5% à plus de 16,9 milliards de dollars. En données comparables, ils se sont accrus de 12,6%, tirés par des ventes sur Internet aux Etats-Unis qui ont grimpé de 89,3%.



Par ailleurs, le conseil d'administration fait part d'une augmentation de 27% de son dividende trimestriel, à 70 cents par action, ainsi que d'une nouvelle autorisation de rachats d'actions pour cinq milliards de dollars, remplaçant la précédente.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende