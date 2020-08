Best Buy : Consensus largement battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 58% à 1,71 dollar, dépassant ainsi largement un consensus qui était d'un peu plus d'un dollar, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 1,9 point à 5,9%.



Le groupe basé à Minneapolis a vu ses revenus augmenter de 3,9% à 9,91 milliards de dollars. En données comparables, ils se sont accrus de 5,8%, tirés par des ventes sur Internet aux Etats-Unis plus que triplées (+242,2%) sur fond de pandémie du Covid-19.



'En particulier, nos ventes ont augmenté d'environ 16% sur les sept dernières semaines du deuxième trimestre, soit après la réouverture de nos magasins, et d'environ 20% sur les trois premières semaines du troisième', souligne le distributeur d'électronique grand public.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.