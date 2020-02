Best Buy : Consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Best Buy affiche pour les trois derniers mois de l'exercice écoulé un BPA ajusté en croissance de 7% à 2,90 dollars, dépassant de plus de 15 cents le consensus, malgré un repli de sa marge opérationnelle ajustée de 0,2 point à 6,5%.



Le distributeur d'électronique grand public a vu ses revenus augmenter de 2,7% à 15,2 milliards de dollars. En données comparables, ils se sont accrus de 3,2%, tirés en particulier par une progression de 18,7% des ventes sur Internet aux Etats-Unis.



Fort d'un BPA ajusté annuel de 6,07 dollars, supérieur donc à sa dernière fourchette cible (5,81 à 5,91 dollars), Best Buy l'attend entre 6,10 et 6,30 dollars pour le nouvel exercice. En outre, il relève de 10% son dividende trimestriel, à 55 cents par action.



