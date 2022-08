Best Buy : BPA divisé par deux au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté (non GAAP) de 1,54 dollar, pratiquement divisé par deux (-48%) en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge d'exploitation en retrait de 2,8 points à 4,1%.



A plus de 10,3 milliards de dollars, les revenus de la chaine de magasins d'électronique grand public ont diminué en données comparables de 12,1%, à comparer à une croissance de 19,6% enregistrée un an auparavant.



Pour l'exercice en cours, Best Buy indique viser des revenus en comparable en baisse de l'ordre de 11% et une marge d'exploitation non GAAP d'environ 4%, conformément à la mise à jour de ses perspectives de la fin de juillet.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.