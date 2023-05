Best Buy : Baisse de 27% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Best Buy publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de près de 27% à 1,15 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,2 point à 3,4% pour des revenus de 9,47 milliards, en recul de 10,1% en comparable.



'Les clients se montrent clairement prudents dans leurs décisions alors qu'ils continuent de faire face à une inflation élevée et à une faible confiance du fait de nombreux facteurs', explique Corie Barry, CEO de la chaine d'électronique grand public.



Pour l'exercice en cours, Best Buy confirme anticiper un BPA ajusté de 5,70 à 6,50 dollars, une marge d'exploitation ajustée de 3,7 à 4,1% et des revenus de 43,8 à 45,2 milliards de dollars (avec une baisse en comparable de 3 à 6%).



