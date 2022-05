Best Buy : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Best Buy déclare tabler désormais, pour l'exercice en cours, sur un BPA dilué ajusté de 8,40 à neuf dollars, et non plus entre 8,85 et 9,15 dollars, et une marge d'exploitation ajustée d'environ 5,2 à 5,4%, au lieu d'environ 5,4% en estimation précédente.



La chaine d'électronique grand public ajoute viser un chiffre d'affaires de 48,3 à 49,9 milliards de dollars, contre 49,3-50,8 milliards en fourchette-cible précédente, ainsi qu'une baisse de 3 à 6% des ventes comparables, et non plus une contraction de 1 à 4%.



Sur son premier trimestre comptable, Best Buy a engrangé un BPA ajusté en repli de près de 30% à 1,57 dollar et une marge d'exploitation ajustée en baisse de 1,8 point à 4,6%, pour des revenus en diminution de 8,5% à un peu plus de 10,6 milliards (-8% en comparable).



