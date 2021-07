Besi : Résultat net plus que doublé au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - BE Semiconductor Industries (Besi) recule de près de 1% à Amsterdam, malgré la publication d'un résultat net plus que doublé (+135%) à 93,5 millions d'euros, grâce à ses efforts de contrôle de coûts et un mix produits plus favorable.



Le fournisseur néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a aussi profité d'une croissance de 82% de ses revenus, à 226,1 millions d'euros, soutenue en particulier par la vigueur des applications mobiles haut de gamme.



Par ailleurs, Besi indique qu'il va augmenter son programme de rachats d'actions de 60 millions d'euros, portant ainsi son montant total à 185 millions d'euros, et prolonger sa durée jusqu'au 30 octobre 2022.



