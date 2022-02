Besi : Entouré après ses résultats annuels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - BE Semiconductor Industries (Besi) bondit de 6% à Amsterdam, après la publication d'un résultat net plus que doublé (+135%) à 282,4 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi que d'un dividende proposé en hausse de 95,9% à 3,33 euros par action.



Le fournisseur néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a aussi profité d'une croissance de 72,8% de ses revenus, à 749,3 millions d'euros, soutenue en particulier par une demande accrue pour les applications mobiles grâce entre autres à la 5G.



Pour son premier trimestre 2022, Besi déclare anticiper une progression de 15% de ses revenus (à plus ou moins cinq points de pourcentage près) par rapport à ceux du dernier trimestre 2021 (171,7 millions d'euros) et une marge brute entre 59 et 61%.



