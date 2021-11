Berkem : Lancement de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Groupe Berkem, société spécialisée dans la chimie du végétal, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris, l'AMF ayant approuvé le prospectus relatif à l'opération.



L'offre initiale porte sur un montant de 40 millions d'euros, pouvant être porté à 52,6 millions environ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (dont 8,9 millions d'euros environ en cession d'actions existantes).



Des engagements de souscription à hauteur de 24,1 millions d'euros ont été pris. La souscription se déroulera jusqu'au 2 décembre (offre à prix ouvert) et jusqu'au 3 décembre (placement global). La fourchette indicative de prix va de 8,49 à 10,03 euros par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.