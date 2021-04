Beiersdorf : Un premier trimestre porté par les adhésifs

(CercleFinance.com) - Beiersdorf a annoncé mercredi une croissance organique de 6,3% au titre du premier trimestre, portée notamment par une amélioration de la demande pour ses produits de soin de la peau mais surtout par la vigueur de sa division d'adhésifs.



Sa branche de produits de consommation courante a généré une croissance interne de 2,7%, soutenue par les produits dermatologiques Eucerin et Aquaphor et par la marque haut de gamme La Prairie.



La croissance organique de la marque-phare Nivea a, elle, été plus limitée, à 0,5%.



Mais c'est sa branche d'adhésifs tesa qui a fait la différence au cours des trois mois écoulés, avec une croissance organique de l'activité qui atteint 23,6%.



Le groupe allemand a réitéré sa prévision d'une évolution 'positive' de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, accompagnée d'une stabilité de sa marge opérationnelle (Ebit) par rapport à l'exercice 2020.



L'action affichait un gain de 1,8% à la Bourse de Francfort après cette publication mercredi matin.



