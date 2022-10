Beiersdorf : Objectif de croissance relevé pour 2022

(CercleFinance.com) - En raison de l'augmentation significative des ventes au troisième trimestre, Beiersdorf indique relever son objectif annuel de croissance organique des ventes à entre 9 et 10%, avec une marge d'EBIT courante toujours attendue au niveau de l'année dernière.



Malgré un environnement de marché difficile, le chiffre d'affaires du groupe de cosmétiques allemand -détenteur des marques Nivea et La Prairie- s'est établi à 6,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en progression de 11,1% en organique.



Le segment grand public a enregistré une croissance organique de 11,7%, toutes les régions et toutes les marques ayant contribué à cette progression, tandis que le segment tesa a réalisé une croissance organique de 8,3%.



