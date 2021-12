Beiersdorf : Nomination d'une présidente pour Nivea

(CercleFinance.com) - Beiersdorf annonce que son conseil de surveillance a nommé Grita Loebsack comme membre du directoire avec effet en janvier 2022. Dans le cadre du nouveau poste de présidente de Nivea, elle aura la responsabilité mondiale du développement de la marque.



Avant de rejoindre le groupe allemand de cosmétiques, Grita Loebsack occupe actuellement la direction marketing d'Essilor. Elle a acquis une vaste expérience dans les soins de la peau et le développement de marque à l'échelle internationale chez Essilor, Unilever et L'Oréal.



