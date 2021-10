Beiersdorf : Le titre recule, perspectives jugées prudentes

(CercleFinance.com) - L'action Beiersdorf se replie en Bourse de Francfort jeudi suite à la publication de chiffres d'activité décevants et de perspectives annuelles jugées prudentes.



Le groupe de Hambourg, surtout connu pour sa crème Nivea, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 12% en données organiques.



Grâce à ces chiffres, son activité dépasse désormais les niveaux de 2019, c'est-à-dire avant l'apparition crise sanitaire, fait-il valoir dans un communiqué.



Le fabricant de soins pour la peau et d'adhésifs a par ailleurs déclaré prévoir une croissance organique de 7-9% sur l'ensemble de l'année pour sa branche de produits grand public. Le consensus visait de son côté 10%.



La division d'adhésifs devrait progresser de son côté à un rythme compris entre 11% et 13%.



Suite à cette publication, le titre décrochait de 3,8% jeudi à la Bourse de Francfort.



Le titre a sous-performé son secteur depuis le début de l'année, affichant un parcours globalement stable à comparer avec un gain de plus de 11% pour l'indice STOXX Europe 600 des produits cosmétiques et ménagers, où l'on retrouve entre autres L'Oréal et Unilever.



