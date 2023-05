Beiersdorf : Lance sa production à Leipzig

(CercleFinance.com) - Les premiers produits cosmétiques 'made in Leipzig' sortent des chaînes de la nouvelle usine de Beiersdorf à Leipzig-Seehausen annonce la société.



Des déodorants, des laques et des mousses de rasage vendus sous les marques NIVEA, 8x4 et Hidrofugal y sont désormais produits pour le marché européen. Près de 200 employés produiront chaque année jusqu'à 450 millions de produits cosmétiques pour le marché européen.



La société a investi près de 300 millions d'euros dans ce centre de production ultramoderne et durable situé au coeur de l'Europe. Avec la plate-forme logistique en cours de construction sur un terrain voisin, l'usine représente le plus gros investissement mondial de Beiersdorf sur un seul site.



' En utilisant une technologie de production de pointe qui comprend des processus entièrement automatisés et numérisés, nous avons presque doublé notre niveau de productivité et nous produisons de la manière la plus durable qui soit ', a déclaré Harald Emberger, membre du comité exécutif de l'entreprise et vice-président principal de la chaîne d'approvisionnement.



