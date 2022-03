Beiersdorf : La croissance portée par les adhésifs en 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de cosmétiques Beiersdorf a dévoilé ce matin une croissance organique de 9,7% au titre de l'exercice 2021, tout particulièrement grâce aux ventes solides de sa division d'adhésifs Tesa.



A effets de change et périmètre constants, son chiffre d'affaires annuel a atteint 7,6 milliards d'euros, contre sept milliards d'euros en 2020, ce qui fait apparaître une croissance nominale de 8,6%.



Soutenue par la forte demande de l'industrie, électronique et automobile en tête, sa branche Tesa a généré une croissance organique de 13,6% l'an dernier, avec une croissance nominale de 13,1%.



Son résultat d'exploitation (EBIT) a grimpé pour sa part de 9,6% à 906 millions d'euros en 2021, soit une marge opérationnelle de 13%, en hausse de 0,1 point par rapport à 2020.



Pour 2022, le fabricant de la crème Nivea dit anticiper une croissance de ses ventes autour de 5%, assortie d'une marge opérationnelle (EBIT) globalement stable par rapport à 2021.



Si cette dernière prévision était jugée quelque peu prudente par les analystes, cela n'empêchait pas le titre de progresser mardi matin à la Bourse de Francfort.



Vers 10h30, l'action Beiersdorf s'octroyait une progression de plus de 5%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice allemand DAX.



