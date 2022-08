Beiersdorf : Hausse d'un quart du BPA semestriel

(CercleFinance.com) - Beiersdorf gagne près de 2% à Francfort après la publication, au titre du premier semestre 2022, d'un BPA en hausse de 25% à 2,18 euros et d'une marge d'EBIT ajustée à 15,9% pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, en croissance organique de 10,5%.



'Les effets positifs sur la marge d'EBIT de la croissance significative des ventes dans toutes les régions ont été partiellement compensés par la hausse des coûts des produits de base et du transport', précise la maison-mère des marques Nivea, La Prairie et tesa.



Beiersdorf confirme ses objectifs de croissance des ventes et de marge d'EBIT présentés lors de sa récente journée investisseurs pour 2022, tout en prévenant que 'l'incertitude due aux défis politiques et économiques mondiaux reste élevée'.



