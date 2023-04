Beiersdorf : Croissance organique de 12% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Beiersdorf affiche pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, en croissance organique de 12,2%, tirée essentiellement par son segment grand public (+14,8%) tandis que le CA de tesa est resté presque stable (+0,9%).



'En plus du succès constant de l'activité Derma avec les marques Eucerin et Aquaphor, Nivea a réalisé un premier trimestre exceptionnel, en particulier en Europe et dans les marchés émergents', met en avant le groupe allemand de cosmétiques.



Pour 2023, Beiersdorf anticipe une croissance organique des ventes dans une fourchette 'moyenne à élevée à un chiffre', avec une marge d'EBIT (hors facteurs exceptionnels) qui 'devrait légèrement surperformer le niveau de l'année précédente'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.