Beiersdorf : Acquisition de Chantecaille aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Beiersdorf gagne 1% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe allemand de cosmétiques d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Chantecaille, une société de beauté de prestige de premier plan basée aux Etats-Unis.



Fondée en 1997, Chantecaille propose des produits innovants de soins de la peau, de parfums et de cosmétiques à base d'ingrédients botaniques. En 2021, elle devrait générer des ventes mondiales de plus de 100 millions de dollars.



Selon le développement futur de la société, la valeur d'entreprise se situe entre 590 et 690 millions de dollars. La réalisation de la transaction, soumise aux autorisations et autres conditions habituelles, devrait intervenir au premier trimestre 2022.



