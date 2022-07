BEBO Health : Intensifie sa communication financière

(CercleFinance.com) - BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce la signature d'un nouveau partenariat de communication financière avec EQS Group.



BEBO Health SA accentue son développement opérationnel et financier et intensifie sa communication avec un nouveau canal de diffusion.



EQS Group vient étoffer la diffusion et l'impact de la communication financière de BEBO Health SA à l'international, ceci en complément du diffuseur Actusnews et du site internet de communication et de recommandation boursière Francebourse.



Jacques Borgognon, Président de BEBO Health SA a déclaré ' Nous sommes conscient de l'importance de la communication financière pour le développement de notre société. Collaborer avec des partenaires digitaux réputés comme EQS Group et Actusnews est essentiel pour notre visibilité. Cela permet également d'acquérir de nouveaux investisseurs autant particuliers qu'institutionnels à l'échelle locale et internationale.



