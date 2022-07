BEBO Health : Croissance de 27% du CA au 1er semestre 2022

(CercleFinance.com) - BEBO réalise 2 552 MCHF de chiffre d'affaires au premier semestre 2022, en croissance de 27% par rapport au premier semestre 2021.



' Le point très important est que cet objectif est atteint sans soutien d'investisseurs ou de financements tiers. Nous réalisons nos objectifs avec nos propres moyens et nous garantissons un EBITDA au moins équivalent à celui de 2021 (18.5%) ' indique la société.



BEBÔ veut maintenant grandir plus vite, les trois départements de son activité sont opérationnels : E-Commerce: une équipe d'exploitation digitale complètement internalisée, ventes aux professionnels: ces dernières ont repris depuis la fin des restrictions liées à la COVID et BEBO HUB: quatre ouvertures sur le premier semestre 2022. Il est prévu au moins six ouvertures supplémentaires pour le deuxième semestre 2022.



Jacques Borgognon, Président de BEBO Health a déclaré: ' Nous avons conscience de notre mission, porter la société vers un volume d'affaires significatif tout en préservant la rentabilité qui reste notre priorité. Pour évoluer, nous avons besoin d'investisseurs qui permettront la réalisation de nos objectifs '.



Les résultats du premier semestre nous incitent à préparer notre évolution sur Euronext Growth.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.