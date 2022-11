BEBO Health : Compte procéder à une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un courrier adressé à ses actionnaires, la société BEBO Health fait savoir que son assemblée générale se tiendra le 28 novembre à 14h, au Café-restaurant des Tonneliers à Bulle (Suisse).

Dans le cadre de cette assemblée, la société compte procéder à une augmentation de capital.



En effet, 'notre société est actuellement en pleine expansion et nous devons assurer ce développement par un apport en capital conséquent. Un investisseur a fait part de sa volonté de nous rejoindre et c'est pourquoi une augmentation de capital est indispensable', indique BEBO Health.



L'investisseur en question a déjà versé 3625 KE en échange de 725 000 actions, soit à un prix de l'action de 5 euros.



Les actionnaires existants bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription que la société propose d'exercer dans les 5 prochains jours.



BEBO Health profite de ce courrier pour dresser un bilan de son activité avec une progression cumulée au troisième trimestre 2022 de 27 % par rapport à 2021 (4028 KCHF) pour un EBITDA de 648 KCHF, également en forte progression.



'Nos prévisions pour la fin 2022 sont un chiffre d'affaires total de 6200 KCHF (4455 KCHF en 2021) pour un EBITDA de 20% (18.5 % en 2021)', conclut la société qui compte poursuivre son développement en implantant des centres BEBO HUB et en ouvrant de nouveaux pays par le biais du e-commerce.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.