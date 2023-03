Bayer : Yves Picquet nommé président de Bayer France

(CercleFinance.com) - Yves Picquet, directeur de la division Crop Science depuis le 1erjuillet 2020, est nommé président de Bayer France à compter du 1er avril 2023 annonce le groupe. Il conserve son rôle de directeur de Crop Science France.



Il succède à Benoît Rabilloud qui a décidé de poursuivre son parcours professionnel en dehors du groupe Bayer.



Yves Picquet a rejoint Bayer en 2003, à la suite du rachat de Rhône-Poulenc. Il a successivement occupé des fonctions dans le marketing, la logistique et les ventes au sein de la division Crop Science avant d'être nommé en 2009 directeur de la division Crop Science en Roumanieavant de rejoindre les équipes Crop Science en Russie.



' Nous sommes convaincus qu'Yves Picquet renforcera encore la présence de Bayer et accomplira notre mission 'Health for All, Hunger for None' ' a souligné Miriam Holstein, chef de l'administration centrale du Groupe Bayer.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.