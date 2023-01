Bayer : Viralgen reçoit une certification de bonnes pratiques

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que Viralgen Vector Core (Viralgen), une filiale indépendante d'Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio), et membre du groupe mondial de sociétés Bayer, a reçu la certification des bonnes pratiques de fabrication certifiées (cGMP) pour la fabrication de médicaments à usage humain, médicaments expérimentaux et substances actives stériles ou biologiques.



Cette certification a été accordée suite à une inspection réussie par l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux (AEMPS), qui fait partie du réseau de l'Agence européenne des médicaments (EMA).



La société exploite désormais deux installations à Saint-Sébastien, en Espagne, ce qui en fait l'une des principales organisations mondiales de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).



